Ağrı Hamur\'da yıldızlar ve gençler dart birinciliği karşılaşmalarla sona erdi

Ağrı Hamur'da yıldızlar ve gençler dart birinciliği karşılaşmalarla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hamur Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Dart İlçe Birinciliği yıldızlar ve gençlerde sona erdi. Hedef tahtasında en yüksek puan için mücadele eden öğrenciler tebrik edildi, antrenör ve hakemlere teşekkür edildi.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Dart İlçe Birinciliği Müsabakaları, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından sona erdi.
Hamur Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporcuların hedef tahtasında en yüksek puanı elde etmek için yarıştığı organizasyonda, odaklanma ve hedef becerileri ön plana çıktı.
Müsabakaların ardından organizasyona katılan sporcular tebrik edilirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen antrenörlere, hakemlere ve okullara teşekkür edildi. Gençleri sporla buluşturan faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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