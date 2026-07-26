Ağrılı öğrencilerden Çanakkale ve Ankara gezisi - Son Dakika
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Ağrılı öğrencilerden Çanakkale ve Ankara gezisi

Ağrılı öğrencilerden Çanakkale ve Ankara gezisi
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Ağrı Valiliği himayesindeki "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" programı kapsamında 200 lise öğrencisi, Çanakkale'de şehitlikleri ve Ankara'da Anıtkabir ile TBMM'yi ziyaret ederek tarih bilinci kazandı.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temalı kültürel ve tarihi gezi programı kapsamında ikinci kafilede yer alan 200 lise öğrencisinin Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan eğitim gezisi devam ediyor.

Öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmek, milli ve manevi değerlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında gençler, Türkiye'nin tarihi ve milli hafızasında önemli yere sahip mekanları ziyaret ediyor. Programın Çanakkale etabında öğrenciler, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki önemli noktaları gezdi. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanlar hakkında bilgi alan öğrenciler, milli mücadelenin simge mekanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ankara ziyaretinde de Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk binası, Anıtkabir ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecine yön veren tarihi kurumları gezen öğrenciler, milli mücadelenin kazanımlarını yerinde inceleyerek, Cumhuriyet tarihine ilişkin bilgi edindi. Gezi süresince düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinliklerine katılan öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde tanırken geçmişten bugüne uzanan medeniyet birikimini yakından görme imkanı buldu.

Çanakkale ziyaretinin kendileri üzerinde derin izler bıraktığını belirten öğrenciler, ders kitaplarında okudukları tarihi olayların yaşandığı alanları görmenin unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'a teşekkür etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, ikinci kafilenin ziyaretlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyledi. Programın öğrencilerin tarih, kültür ve medeniyet bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirten Çakan, "Evlatlarımızın tarihimizin dönüm noktalarını yerinde görmesi, milletimizin asırlara yayılan mücadelesini yakından tanıması ve bugün sahip olduğumuz değerlerin hangi fedakarlıklarla bizlere emanet edildiğini idrak etmesi en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Çanakkale'den Ankara'ya uzanan bu anlamlı yolculuk, öğrencilerimizin tarih şuurunu güçlendirirken aidiyet duygularını da pekiştiriyor. Hedefimiz; köklerini bilen, tarihinden güç alan, vatanına ve milletine gönülden bağlı, milli ve manevi değerlerini hayatına yansıtan bir gençlik yetiştirmektir. Öğrencilerimiz tarihi mekanları yerinde inceleyerek yaşanmış olayların izlerine tanıklık ediyor, ecdadımızın bıraktığı mirası daha güçlü bir bilinçle kavrıyor. Gençlerimizi tarih, kültür ve medeniyetimizin önemli duraklarıyla buluşturan çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Çakan, programın hayata geçirilmesine destek veren Ağrı Valisi Önder Bozkurt'a, gezi sürecinde görev alan idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, kültürel ve tarihi içerikli eğitim faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ağrılı öğrencilerden Çanakkale ve Ankara gezisi - Son Dakika

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