AK Parti Düzce Milletvekili Öztürk, Spor Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Öztürk, ülkenin geleceğine ilişkin öğrencilerle sohbet etti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada hayat tecrübeleri, gelecek hedefleri ve ülkenin yarınlarına ilişkin konular ele alındı. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Öztürk, gençlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin heyecanı, disiplini ve hedeflerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Buluşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ercan Öztürk, enerjisini Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden aldığını belirterek, gençlerin yollarının ve bahtlarının açık olmasını diledi. Öztürk, kendilerini samimiyetle ağırlayan okul yönetimine ve öğretmenlere de teşekkür etti.