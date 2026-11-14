Akdeniz Üniversitesi, YÖKAK\'tan ikinci kez 5 yıllık tam akreditasyon aldı

Akdeniz Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2026 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında ikinci kez 5 yılık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla ikinci kez 5 yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon almaya hak kazandı. Kurumsal Akreditasyon Raporunda Akdeniz Üniversitesinin güçlü liderliği, üniversite geneline yayılan kalite kültürü, öğrenci merkezli eğitim anlayışı, araştırma odaklı gelişimi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile toplumsal katkı faaliyetleri öne çıktı.

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesi, ilk akreditasyonun ardından kalite çalışmalarını sürdürerek ikinci değerlendirme dönemine hazırlandı. Kalite anlayışını tüm birimlerinde yaygınlaştıran Akdeniz Üniversitesi, 2026 yılında ikinci beş yıllık değerlendirme sürecine giren ilk 7 üniversite arasında yer aldı. 2026 değerlendirme sürecini de başarıyla tamamlayan Akdeniz Üniversitesi, ikinci kez 5 yıllık tam akreditasyon alarak kalite alanındaki başarısını sürdürdü.

Kalite kültürü kurumun tüm birimlerine yayıldı

Akdeniz Üniversitesinin akreditasyon başarısında, kalite güvencesinin üniversitenin tüm akademik ve idari süreçleriyle bütünleştirilmesi önemli rol oynadı. Üniversitenin yönetim ve karar alma süreçlerinde paydaş katılımı artırılırken dijital dönüşüm, kurumsal veri yönetimi, performans izleme ve sürdürülebilirlik uygulamaları da kalite güvence sisteminin temel bileşenleri haline getirildi.

Eğitim ve Öğretimde akreditasyon ve öğrenci odaklı gelişim

Değerlendirme sonucunda hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporunda, Akdeniz Üniversitesinin eğitim-öğretim alanındaki güçlü yönleri arasında program akreditasyonlarının yaygınlaştırılması, öğrenci merkezli uygulamalar, program değerlendirme çalışmaları ve öğretim elemanlarının mesleki gelişimini destekleyen faaliyetler öne çıktı. 2026 yılı itibarıyla üniversitenin 18 akredite programa sahip olduğu, 34 programda yeni akreditasyon süreçlerinin başlatıldığı ve 14 programın Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkı kazandığı belirtildi. Ayrıca program değerlendirme çalıştayları, yapay zeka ve dijitalleşme odaklı dersler, öğrencilerin sosyal ve kültürel kazanımlarını görünür kılan Sosyal Transkript uygulaması ve özel durumlu öğrencilere yönelik Bireysel Uyarlama Mektubu, raporda öne çıkan yenilikçi uygulamalar arasında yer aldı.

Araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkıda güçlü altyapı

Raporda, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel araştırma destekleri, nitelikli yayınlar, uluslararası iş birlikleri, patent ve yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi de üniversitenin güçlü yönleri arasında gösterildi. Büyük veri ve akademik performans izleme sistemleriyle desteklenen veriye dayalı yönetim anlayışının yanı sıra sağlık alanındaki ileri araştırma ve tedavi altyapıları, yapay zeka ve dijital dönüşüm çalışmaları ile sürdürülebilirlik uygulamaları da değerlendirme raporunda dikkat çeken güçlü yönler arasında yer aldı. İleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyete başlayan CAR-T Hücre Tedavisi ve Üretim Merkezi ise üniversitenin sağlık araştırmaları, ileri teknoloji ve yenilikçi tedavi uygulamalarındaki kurumsal kapasitesinin somut örneklerinden biri olarak öne çıktı. Toplumsal katkı alanında ise Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi, bilim iletişimi faaliyetleri, gönüllülük projeleri ve dış paydaş iş birlikleriyle bilimsel bilginin toplumla buluşturan başarılı uygulamalar olarak değerlendirildi.

"Her alanda daha iyisini yapmak için çalışıyoruz"

Akdeniz Üniversitesi olarak ikinci kez 5 yıllık tam akreditasyon almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu başarı, üniversitemizde hep birlikte ortaya koyduğumuz emeğin, kararlılığın ve kaliteye verdiğimiz önemin bir karşılığı. Eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan yönetim süreçlerine kadar her alanda daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Biz kaliteyi yalnızca bir belge almak ya da bir değerlendirmeden başarıyla geçmek olarak görmüyoruz. Asıl önemli olan, kalite anlayışını üniversitemizin bütün süreçlerine yerleştirmek ve kendimizi sürekli geliştirmek. İkinci kez 5 yıllık tam akreditasyon almamız, bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların doğru yönde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

"Akdeniz Üniversitesi ailesinin ortak başarısı"

Akreditasyon sürecinde elde edilen deneyim ve kurumsal birikimin üniversitenin gelecek hedefleri açısından da önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Bu birikim, araştırma üniversitesi olma hedefimizi de destekleyecek. Elbette hedefimiz bununla sınırlı değil. Bilimsel üretimimizi artırmak, ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir üniversite olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarıya katkı sunan rektör yardımcılarımıza, yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu sonuç Akdeniz Üniversitesi ailesinin ortak başarısı. Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı dayanışma ve çalışma azmiyle daha nice başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.