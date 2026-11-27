Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programında ilkokul öğrencileri, diş sağlığından sağlıklı beslenmeye, kişisel hijyenden ilk yardım uygulamalarına kadar birçok konuda uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler stetoskopla muayene yaptı, ambulansı inceledi ve maket dişler üzerinde diş fırçalamayı öğrendi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında öğrenciler, sağlıklı yaşam konusunda uygulamalı eğitimlerle bilinçlendirildi.

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu bahçesinde kurulan eğitim istasyonlarında doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, diş hekimi ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan ekip öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimlerde ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite, hastalıklardan korunma ve acil sağlık uygulamaları ele alındı.

Maket dişler üzerinde diş fırçalama çalışması yapan öğrenciler, stetoskop kullanarak muayene uygulamasını deneyimledi. Ambulansı inceleyerek sağlık personelinden bilgi alan çocuklar, fizyoterapist eşliğinde egzersizler yaptı. Sağlıklı beslenme etkinliğinde ise meyve tüketiminin önemi anlatıldı.

"Sağlıklı toplumun temeli sağlıklı çocuklardır"

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Fatma Seven, programın çocuklarda sağlık bilincini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklardır. Uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızın sağlıklı bir yaşamı benimsemesini hedefliyoruz. Bugün Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nda çocuklarımıza sağlıklarını nasıl koruyacaklarını, hastalıklar oluşmadan önce hangi önlemleri almaları gerektiğini anlatmak için buradayız. Alanında uzman hekimlerimiz, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz ve çocuk gelişimcimizle farklı istasyonlarda çeşitli konularda eğitim veriyoruz" dedi.

"En iyi öğrenme yaşayarak öğrenmedir"

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "En iyi öğrenme yaşayarak yapılan öğrenmedir. Bugün çocuklarımız sağlığın her alanında uygulamalı eğitim aldı. Diş hekimimiz dişlerin nasıl fırçalanacağını, diyetisyenlerimiz sağlıklı beslenmeyi, fizyoterapistimiz egzersiz yapmayı, doktorlarımız ise hastalıklardan korunmayı anlatıyor. Çocuklarımızın bilinçlenmesi açısından çok verimli bir çalışma oldu. Emeği geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.