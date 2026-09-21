Alaşehir\'de özel ihtiyaçlı öğrenciler ilk kez TÜBİTAK 4008 projesiyle buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kez TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenen "Engelleri Aşan Becerilerle Kapsayıcı Toplum Yolculuğu" projesi hayata geçirildi. Beş gün sürecek projede özel ihtiyaçlı öğrencilerin bilim, teknoloji, sanat ve farklı yaşam alanlarında uygulamalı etkinliklerle becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen projenin açılış programına Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kaçar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğretmenler, veliler, akademisyenler ve özel ihtiyaçlı öğrenciler katıldı.

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi salonu ve bahçesinde gerçekleştirilen programda, proje yürütücüsü Dr. Cennet Yıldırım, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cüneyt Akkuş ve Kaymakam Ercan Öter konuşma yaptı.

Projenin yürütücüsü Dr. Cennet Yıldırım, projenin çıkış noktasının çocukların neyi yapamadıklarına değil, neleri yapabileceklerine odaklanmak olduğunu belirterek, "Bir çocuğun neyi yapamadığına değil, neyi yapabileceğine odaklanırsak ne değişir?" sorusunun projenin temelini oluşturduğunu söyledi.

Beş gün sürecek etkinliklerde öğrencilerin gözlem yapma, problem çözme, soru sorma, üretme ve birlikte çalışma becerilerinin destekleneceğini ifade eden Yıldırım, matematikten biyolojiye, algoritmadan arkeolojiye, ekonomiden sanata kadar farklı alanlarda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Yıldırım, projenin öğrencilerin kendi güçlü yönlerini keşfetmelerine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirterek, "Kapsayıcı bir toplum, herkes aynı olduğunda değil; herkes kendi farklılığıyla değer gördüğünde mümkün olur" dedi.

"Alaşehir'de bir ilk"

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cüneyt Akkuş, projenin ilçe açısından bir ilk olduğunu belirterek TÜBİTAK 4008 Özel ihtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı'nın önemine dikkat çekti.

Akkuş, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve bilimsel faaliyetlere eşit ve engelsiz şekilde erişebilmesinin önemli olduğunu ifade ederek projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Öter: "Özel çocuklarımız bizim için çok önemli"

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ise TÜBİTAK 4006 ve 4007 projelerinin daha önce okullarda uygulandığını, bilgi ve teknoloji çağında bu tür çalışmaların çocukların bilime ve bilgiye ilgisinin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Alaşehir'de ilk kez TÜBİTAK 4008 projesinin uygulandığını belirten Öter, özel ihtiyaçlı çocukların topluma katılımının ve sosyal hayata dahil olmasının önemine dikkat çekti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Öter, bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını temenni etti.

Öğrenciler etkinliklerde bir araya geldi

Konuşmaların ardından Buca Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Ferhat Devecioğlu ile Alaşehir Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Eray Arı tarafından mini bir konser gerçekleştirildi.

Ardından protokol üyeleri okul bahçesinde özel ihtiyaçlı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve katılımcılar tanışma oyunlarına katılırken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle devam etti. Protokol üyeleri daha sonra Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulunarak proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenen "Engelleri Aşan Becerilerle Kapsayıcı Toplum Yolculuğu" projesinin beş gün boyunca devam edeceği, öğrencilerin bilim, teknoloji, sanat ve yaşamın farklı alanlarını uygulamalı olarak deneyimlemelerinin yanı sıra bilimsel düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.