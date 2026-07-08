Aliağa Öğrencilerinden Uluslararası Kodlama Başarısı - Son Dakika
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Aliağa Öğrencilerinden Uluslararası Kodlama Başarısı

Aliağa Öğrencilerinden Uluslararası Kodlama Başarısı
08.07.2026 12:22
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Aliağa'daki öğrenciler, İtalya'daki kodlama olimpiyatlarında 17 derecelikle büyük bir başarı elde etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu öğrencileri, İtalya'da düzenlenen uluslararası kodlama olimpiyatlarında büyük bir başarıya imza attı.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen "Coding Olympiad Grand Final 2026" organizasyonuna Kurum Müdürü Dr. Eren Çelikkıran eşliğinde katılan Aliağalı öğrenciler, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Yarışmada CodeCombat (Python Kodlama) ve Codementum (Blok Tabanlı Kodlama) kategorilerinde mücadele eden öğrenciler; 1 altın, 6 bronz ve 10 onur derecesi olmak üzere toplamda 17 uluslararası derece elde etti.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, öğrencilerin uluslararası alanda elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akyüz, "İlçemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi, Kurum Müdürü Dr. Eren Çelikkıran başta olmak üzere emeği geçen öğretmenleri ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, İtalya, Eğitim, Son Dakika

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