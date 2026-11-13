Almanya'daki katho akademisyenleri BŞEÜ'de hemşirelik eğitimini anlattı - Son Dakika
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Almanya'daki katho akademisyenleri BŞEÜ'de hemşirelik eğitimini anlattı

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Almanya\'daki katho akademisyenleri BŞEÜ\'de hemşirelik eğitimini anlattı
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Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Almanya'daki katho'dan gelen Prof. Dr. Johannes Krell ve Dr. Demian Scherer, BŞEÜ Hemşirelik Bölümünde öğrencilerle buluştu. Oturumlarda Almanya'daki eğitim ve kariyer fırsatları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Almanya'dan gelen iki akademisyen, öğrencilerle bir araya gelerek hemşirelik eğitimi ve mesleki kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Almanya'daki Catholic University of Applied Sciences (katho) akademisyenlerinden Prof. Dr. Johannes Krell ve Dr. Demian Scherer, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü ziyaret etti. Akademisyenler, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki eğitim sistemleri ve akademik iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Program kapsamında düzenlenen iki ayrı eğitim oturumunda Almanya'daki hemşirelik eğitiminin yapısı, mesleki çalışma koşulları, kariyer fırsatları ve mesleki motivasyon konuları ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oturumlarda Türkiye ve Almanya'daki hemşirelik eğitimi ile mesleki uygulamalar karşılaştırıldı. Ziyaret kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine de teknik gezi düzenlendi. Hastanenin çeşitli birimlerini inceleyen konuk akademisyenlere sağlık hizmetlerinin sunumu, hemşirelik bakım uygulamaları ve öğrencilerin klinik eğitim süreçleri hakkında bilgi verildi.

"Öğrencilerimizin uluslararası bakış açısını güçlendirmeye devam edeceğiz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uluslararası akademik iş birliklerinin üniversitelerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Erasmus+ programı, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için farklı ülkelerin eğitim sistemlerini tanıma, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma açısından önemli fırsatlar sunuyor. Almanya'dan gelen akademisyenlerimizin öğrencilerimizle bir araya gelmesi, hemşirelik eğitimi alanında farklı uygulamaların tanınmasına katkı sağladı. Bu tür uluslararası buluşmalarla üniversitemizin akademik iş birliklerini geliştirmeye ve öğrencilerimizin uluslararası bakış açısını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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