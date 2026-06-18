Altıntaş\'ta öğretmenlere dijital eğitim semineri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi kapsamında görev yapan kolaylaştırıcıların tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan da katıldı. İlçedeki okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi'nin amacı, kapsamı ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Seminer kapsamında proje doğrultusunda oluşturulan dijital öğrenme ortamları, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen içerikler ve eğitim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımına yönelik uygulamalar tanıtıldı. Ayrıca proje kolaylaştırıcıları tarafından katılımcıların soruları yanıtlanırken, proje hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde dijital dönüşümün önemine dikkat çekilen programın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunması ve dijital eğitim ekosisteminin daha etkin kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından verimli geçtiği belirtildi.

Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA