Anadolu Üniversitesi\'nin Heykel Başarısı

Erdemir tarafından bu yıl 9'uncusu "Sonsuz İnsan, Sonsuz Form" temasıyla düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü öğrencileri önemli bir başarı elde etti. Yarışmada ilk üç dereceyi Anadolu Üniversitesi öğrencileri alırken, toplam 23 öğrenci ödül ve sergilenme başarısı gösterdi.

Türkiye'nin 14 üniversitesinden 88 eserin katıldığı yarışmada, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Rahmi Atalay'ın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Neslihan Pala, Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nilüfer Ergin Doğruer, gazeteci, sanat eleştirmeni ve yazar İhsan Yılmaz, Yeditepe Üniversitesi akademisyeni ve küratör Prof. Marcus Graf, Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ayper Topcu ile Grup Kurumsal İletişim Müdürü Hilal Aslıbay tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 18 eser ödüle layık görülürken, 21 eser de sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada Anadolu Üniversitesi GSF Heykel Bölümü öğrencisi Yağız Akdoğan, "Gluttony" adlı eseriyle birincilik ödülünü kazandı. Mehmet Türken, "Miskin Keçi" adlı eseriyle ikincilik, Selin Varol ise "Altüst" adlı çalışmasıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Böylece yarışmanın ilk üç derecesi Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin oldu.

"Toplam 23 Anadolu Üniversitesi öğrencisi başarı gösterdi"

Anadolu Üniversitesi GSF öğrencileri derece ödüllerinin yanı sıra jüri özel ödülü, Erdemir özel ödülü, mansiyon ve sergilenmeye değer eser kategorilerinde de önemli başarılar elde etti. Yarışma sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden toplam 23 öğrenci ödül ve sergilenme hakkı kazanarak Anadolu Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

9. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı'n sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin ardından eserlerin Ereğli, İskenderun ve Divriği'nde de sanatseverlerle buluşacak. - ESKİŞEHİR