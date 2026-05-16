Öğrenciler çiçeklerle iyilik mesajı verdi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği yürekleri ısıttı. Son dönemde okullarda yaşanan üzücü olayların ardından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; sevgi, saygı, merhamet ve kardeşlik mesajları verdi.

Değerler eğitimi öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin ortaklaşa yürüttüğü etkinlik kapsamında, Anamur Belediyesi tarafından temin edilen çiçekler öğrenciler tarafından saksılara dikildi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri çalışmada yalnızca çiçek ekmekle kalmadı; toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirecek manevi değerleri de sembolik olarak toprakla buluşturdu.

Etkinlik sırasında öğrenciler hep birlikte, 'kötülük yerine iyiliği ekiyoruz', 'nefret yerine sevgiyi ekiyoruz', 'düşmanlık yerine dostluğu ekiyoruz', 'öfke yerine sabrı ekiyoruz', 'korku yerine güveni ekiyoruz', 'zorbalık yerine saygıyı ekiyoruz' mesajlarını dile getirdi.

Verilen mesajlarla öğrencilerin; arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul ortamına karşı sevgi, saygı, empati ve merhamet duygularının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Etkinlik, öğrenciler ve eğitimciler tarafından büyük ilgi gördü.

Okul yönetimi ve öğretmenler ise çocukların akademik başarısının yanı sıra manevi gelişimlerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, etkinliğin okul ortamında güven, hoşgörü ve dayanışma kültürüne katkı sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin kendi elleriyle diktikleri çiçekler okul bahçesinde sevgi ve umut sembolü olarak yerini alırken, etkinlik eğitim camiası tarafından da örnek çalışma olarak değerlendirildi. - MERSİN