Ankara Ulus'ta okul alışverişi yoğunlaştı, veliler Çıkrıkçılar Yokuşu'nu doldurdu - Son Dakika
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Ankara Ulus'ta okul alışverişi yoğunlaştı, veliler Çıkrıkçılar Yokuşu'nu doldurdu

Ankara Ulus\'ta okul alışverişi yoğunlaştı, veliler Çıkrıkçılar Yokuşu\'nu doldurdu
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Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Ankara Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu'nda kırtasiye dükkanlarında okul alışverişi hareketliliği başladı. Veliler ihtiyaç listelerindeki defter, kalem ve çanta gibi malzemeleri tamamlamak için dükkanları gün boyu dolaşırken, esnaf satışların haftaya daha da artmasını bekliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Ankara'nın Ulus semtindeki Çıkrıkçılar Yokuşu'nda kırtasiye malzemeleri satan dükkanlarda okul alışverişi hareketliliği başladı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara Ulus'ta bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki kırtasiye mağazalarında büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. Çocuklarıyla alışverişe çıkan veliler; defter, kalem, çanta ve kalemlik gibi eksikleri tamamlamak adına dükkanları tek tek dolaşırken, okul öncesi hazırlıklar çarşıya canlılık getirdi. Veliler ve öğrenciler, okul yönetimleri tarafından kendilerine iletilen ihtiyaç listelerindeki malzemeleri eksiksiz bir şekilde gidermek için gün boyu Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki kırtasiyeleri dolaşarak yoğun bir mesai harcadı.

"Alışverişimiz yoğun bir şekilde devam ediyor"

Okul alışverişi için her sene Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki dükkanlara geldiğini belirten Tuğçe Güven, "Buraya geçen sene gelmiştim. Bu sene fiyatlar biraz artmış. Aldığımız ürünlerden memnunuz. Birtakım ufak tefek şeyler aldık. Alışverişimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeğenim ana sınıfına başlıyor. Onun yoğun bir alışveriş listesi var. Boya kalemleri ve boyama kitapları gibi şeyler aldık. Yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı geçmesini diliyorum. Her şey çok güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"Hayalim ana sınıfı öğretmeni olmak

Yeni eğitim-öğretim yılında LGS heyecanı yaşayacağını ifade eden Hazal Güven ise, "Ben ihtiyacım olan defterleri ve kalemleri aldım. Artık 7'inci sınıf oldum. Çok süslü şeyler almayı düşünmüyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında notlarımın daha da düzeleceğini düşünüyorum. LGS heyecanım var. Kendime güveniyorum. Hayalim ana sınıfı öğretmeni olmak" açıklamasında bulundu.

"Genellikle defter, kalem ve suluk satıyoruz"

Satışların geçen seneye göre aynı olduğunu ve mağazada hareketliliğin başladığını söyleyen Ahmet Yüksel ise, "Satışlarda biraz hareketlilik var. Haftaya daha çok olur. Satışlar iyi ve hemen hemen geçen seneye göre aynı. Genellikle defter, kalem ve suluk satıyoruz. Bu hafta anaokulu öğrencileri alışveriş için geldi. Haftaya da diğerleri gelir. Biz burada çok eskiyiz. 20-25 senedir buradayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Okul Alışverişi, Ankara, Eğitim, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ankara Ulus'ta okul alışverişi yoğunlaştı, veliler Çıkrıkçılar Yokuşu'nu doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Ulus'ta okul alışverişi yoğunlaştı, veliler Çıkrıkçılar Yokuşu'nu doldurdu - Son Dakika
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