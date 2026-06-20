Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi - Son Dakika
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Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

20.06.2026 10:56
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Sivas'ta YKS'ye giren 47 yaşındaki Sevgi Ayan Gören ile oğlu Mehmet Eren Gören, aynı binada ve bitişik sınıflarda sınav heyecanı yaşadı. Birlikte hazırlanan anne-oğul, sınav öncesi birbirlerine destek olurken, ortaya hem duygulandıran hem de tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Bugün tüm yurtta YKS heyecanı yaşanıyor. Sivas'ta yaklaşık 15 bin öğrenci bu heyecanı yaşarken, sınav başvurusu yapan 47 yaşındaki ev hanımı Sevgi Ayan Gören ve oğlu Mehmet Eren Gören (18) tesadüfen aynı binada sınava girdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan anne ve oğlu erken saatlerde binanın önüne geldi. Anne, aralarında tatlı bir rekabet olsa da oğlunun hedeflerinin daha büyük olduğunu ifade ederken, Mehmet Eren ise bilgisayar mühendisliği hayali kurduğunu kaydetti.

Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

"OĞLUMLA YAN YANA SINIFLARDA SINAVA GİRİYORUZ"

Sevgi Ayan Gören, oğlu ile aynı masada hazırlanıp bitişik sınıflarda sınava girmenin kendileri için güzel bir anı olarak kalacağını belirterek, "Oğlumla yan yana sınıflarda sınava giriyoruz. O çok çalıştı, ben çalışmadım. Çok iddialı değilim. Açık öğretim fakültesinden bir bölümü tercih edeceğim. Üçüncü üniversite olarak okuyacağım. Ancak oğlumdan umutluyuz. Sınava birlikte hazırlandık. Çalışma masamız ortaktı. O sayısalcı, ben sözelciyim. Bazen o öğretmen oldu, ben öğrencisi oldum. O anlattı bana ama ben sayısaldan anlamıyorum. Kendi oğlum da olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Bu sınav bizim için güzel bir deneyim oldu, farklı bir deneyim. Bizim için güzel bir anı olarak kalacak. Onunla yarışamam, aramızda tatlı bir rekabet de var" dedi.

Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

"ANNEMLE HEP BİRBİRİMİZİ DESTEKLEDİK"

Mehmet Eren Gören ise annesi ile bitişik sınıflarda sınava girmenin kendisine iyi geldiğini ifade ederek, "Çok değişik ve garip bir his. Annemle aynı salonda sınava girecek olmak güzel hissettiriyor. Sınava birlikte hazırlandık. Annemle hep birbirimizi destekledik. Bilgisayar mühendisliğini kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu. 

Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdiAnne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi - Son Dakika

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