Başkan Yapar, gençlerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Törende Başkan Yapar ve eşi Funda Yapar'ın yanı sıra; hayırsever iş insanı Erol Bilecik, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, öğretmenler, idareciler, öğrenciler ve velileri yer aldı.

Mezun olan öğrencileri tebrik ederek, hayatlarının yeni döneminde başarılar dileyen Başkan Yapar, ayrıca emek veren öğretmenlere ve kıymetli ailelerine de teşekkür etti.

Başkan Yapar, törenin ardından öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi. - HATAY