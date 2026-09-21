Antalya Aksu'da okul kantinleri denetlendi, gazlı içeceklere uyarı yapıldı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da okul kantinleri denetlendi, gazlı içeceklere uyarı yapıldı

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Antalya Aksu\'da okul kantinleri denetlendi, gazlı içeceklere uyarı yapıldı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek okul kantini denetimlerine başladı. Denetimlerde son tüketim tarihi, hijyen ve fiyatlar incelenirken, satışı uygun olmayan gazlı içecekler için işletmecilere uyarı yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde; kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket ve ambalaj bilgileri, saklama şartları ve fiyatları kontrol edildi. Kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartları ile satış alanlarının sağlık kurallarına uygunluğu incelendi. İşletmelerinin ruhsat ve izin belgeleriyle, çalışan personelin gerekli eğitim belgelerinin kontrol edildiği denetimlerde, okul kantinlerinde satışı uygun olmayan gazlı içeceklerle ilgili işletmecilere gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimlerde ayrıca; çalışanların kişisel hijyen ve temizlik şartlarına azami özen göstermesi, maske, eldiven ve bone takılması istendi. İşletmelere, gıda güvenliği ve temizlik kurallarına uymaları ve tespit edilen hataların tekrarlanmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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