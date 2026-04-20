AÖF Kalite Elçileri İstanbul Buluşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen Kalite Elçileri İstanbul Buluşması, İstanbul Aksaray Konukevinde gün boyu süren kapsamlı bir programla gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya getiren toplantı, açıköğretim sisteminin kalite odaklı gelişimine katkı sağlamayı amacıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kalite Elçileri buluşmalarının yeniden hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu platformun üniversitenin eğitim vizyonu açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Rektör Adıgüzel, "Bugün burada yalnızca bir toplantı gerçekleştirmiyoruz. Anadolu Üniversitesinin köklü geleneğini, geleceğin eğitim vizyonuyla buluşturan güçlü bir yol arkadaşlığını yeniden inşa ediyoruz. Açıköğretim Sistemimizde 'mesafe tanımayan eğitim' anlayışıyla en nitelikli içeriği sunmayı hedefliyoruz. Ancak biliyoruz ki başarımızın anahtarı, kaliteyi sürekli geliştirme konusundaki kararlılığımızdır" dedi.

Aktif öğrencilerin soruları cevaplandı

Kalite Elçilerinin sistemin en etkin paydaşları olduğunu belirten Rektör Adıgüzel, öğrencilerin geri bildirimlerinin eğitim süreçlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını ifade etti. Adıgüzel ayrıca, yeni dönemde hayata geçirilecek stratejik buluşmalar, kişisel gelişim eğitimleri ve kurumsal ayrıcalıklar hakkında da bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından toplantı, AÖF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu'nun sunumuyla devam etti. Sunumda Açıköğretim Sistemi'nin mevcut yapısı, kalite süreçleri ve geliştirme hedefleri detaylı şekilde ele alındı. Program kapsamında aktif öğrencilerin soruları dinlenerek ilgili akademik kadro tarafından kapsamlı ve açıklayıcı yanıtlar verildi. Günün ikinci yarısında ise katılımcılar belirlenen başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlarda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Birçok konu başlığı ele alındı

Toplantı sürecinde; Prof. Dr. Berrin Özkanal, Prof. Dr. Kamil Çekerol, Doç. Dr. Nejdet Karadağ, Öğr. Gör. Dr. Ayfer Çolak, Öğr. Gör. Dr. Halil Elibol ve Dr. Öğr. Üyesi G. Deniz Dinçer moderatörlüğünde yürütülen oturumlarda; farklı birimlerden akademik ve idari temsilciler de aktif görev aldı. Bu kapsamda ayrıca AÖF'te görevli olan öğretim üyeleri ve personel Prof. Dr. İrem Aydın, Zeynep Altaç, Sevgi Balta, Ömer Faruk Yazıcı, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Gündüz, Halil İbrahim Üzüm, Sefa Emre Öncü, Murat Uzun, Ali Murat Anlar, Hüseyin Kayhan, Özlem Çayırlı ve Yıldız Afşar İstanbul Tanıtım Ofisi'nden Öğr. Gör. Seda Akpınar Şenyuva, Özge Uğurlu ve Altın Kamilçelebi yürütülen çalışmalara katkı sundu. Gerçekleştirilen oturumlar; 'Öğrenci Destek Hizmetleri ve Öğrenci Bilgi Sistemi, Ölçme-Değerlendirme, Sınav Süreçleri ve Program Geliştirme, eKampüs ve Canlı Dersler, Medya, Tanıtım ve Yapay Zeka Uygulamaları' başlıklarında ele alındı. Toplantı sonunda öğrenciler, kendilerine söz hakkı tanınan bu etkileşim ortamından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.

Anadolu Üniversitesi, kalite odaklı yaklaşımı doğrultusunda öğrenci katılımını merkeze alan bu tür buluşmalarla Açıköğretim Sistemini daha ileriye taşımayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR