AOSB Anaokulu İlk Mezunlarını Uğurladı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Anaokulu, ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

AOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, minik öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, velilerin heyecanı ve mutluluğu salona yansıdı.

Törende konuşan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayi ve üretimde olduğu kadar eğitim alanında da topluma değer katacak projelere öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Akpınar, "Bugün AOSB Anaokulunun ilk mezunlarını uğurlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda attıkları bu ilk ve anlamlı adım, gelecekte elde edecekleri başarıların temelini oluşturacaktır. Eğitime yapılan her yatırımın, ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı günde minik öğrencilerimizi, onların gelişiminde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.

Miniklerin performansı büyük alkış aldı

Mezuniyet programı boyunca öğrencilerin hazırladığı dans, müzik ve sahne gösterileri büyük beğeni topladı. Aileler, çocuklarının ilk mezuniyet heyecanına ortak olurken, duygu dolu anlar yaşandı. Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, kep atarak eğitim hayatlarının ilk önemli dönüm noktasını kutladı.

Program sonunda mezun olan tüm öğrenciler tebrik edilirken, aileler, öğretmenler ve öğrenciler bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. - ADANA