AOSB Anaokulu İlk Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AOSB Anaokulu İlk Mezunlarını Uğurladı

AOSB Anaokulu İlk Mezunlarını Uğurladı
19.06.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana AOSB Anaokulu, ilk mezuniyet töreninde renkli gösteriler ve duygusal anlar yaşandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Anaokulu, ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

AOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, minik öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, velilerin heyecanı ve mutluluğu salona yansıdı.

Törende konuşan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayi ve üretimde olduğu kadar eğitim alanında da topluma değer katacak projelere öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Akpınar, "Bugün AOSB Anaokulunun ilk mezunlarını uğurlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda attıkları bu ilk ve anlamlı adım, gelecekte elde edecekleri başarıların temelini oluşturacaktır. Eğitime yapılan her yatırımın, ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı günde minik öğrencilerimizi, onların gelişiminde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.

Miniklerin performansı büyük alkış aldı

Mezuniyet programı boyunca öğrencilerin hazırladığı dans, müzik ve sahne gösterileri büyük beğeni topladı. Aileler, çocuklarının ilk mezuniyet heyecanına ortak olurken, duygu dolu anlar yaşandı. Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, kep atarak eğitim hayatlarının ilk önemli dönüm noktasını kutladı.

Program sonunda mezun olan tüm öğrenciler tebrik edilirken, aileler, öğretmenler ve öğrenciler bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim AOSB Anaokulu İlk Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:41
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:24
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:03:39. #7.12#
SON DAKİKA: AOSB Anaokulu İlk Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.