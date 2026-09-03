Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Vali Yamlı başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Vali Yamlı başkanlığında yapıldı

Ardahan\'da Okul Güvenliği Toplantısı Vali Yamlı başkanlığında yapıldı
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda okul çevrelerinde asayiş, trafik güvenliği, kantin ve servis denetimleri ile koruyucu önlemler ele alındı.

Ardahan'da yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın başkanlığında 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen mevcut çalışmalar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek faaliyetler ve çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve denetimlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi başta olmak üzere; okul çevresinde hizmet veren iş yerleri, okul kantinleri ve servis araçlarının denetimleri, okulların genel temizliği ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek okul bahçe görevlilerine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, kurumlar arası iş birliği içerisinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürülmesi vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Vali Yamlı başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Vali Yamlı başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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