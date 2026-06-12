Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreni
12.06.2026 15:51
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Ardahan Üniversitesi, 2025-2026 mezuniyet töreninde öğrencilere başarı belgeleri takdim etti.

Ardahan Üniversitesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mezuniyet töreni düzenledi. Törene üniversite rektörü, il protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı. Mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve kep fırlatarak mezuniyet mutluluğu yaşandı.

Aşık Şenlik kültür merkezinde yapılan törene Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Alay komutamı Albay Sadık Gülecen, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, eğitim hayatlarının önemli bir dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu söyledi. Emiroğlu, "Bir genci sadece meslek sahibi yapmakla kalmayıp, hayata karşı duruş kazandırmak ve entelektüel derinlik kazandırmak büyük bir adanmışlık gerektirir. Kampüsümüzün koridorlarında, amfilerinde ve laboratuvarlarında geçen her an, öğrencilerimizin zihninde kalıcı birer meşaleye dönüştü" dedi.

Öğrencilere sadece bilgi değil, bilgiyi doğru kullanma ahlakını da kazandırdıklarını ifade eden Emiroğlu, mezunları geleceğe uğurladıklarını belirterek velilere de seslendi. Emiroğlu, en büyük alkışı ailelerin hak ettiğini belirterek, "Bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı bugün aklın ve bilimin rehberliğinde ülkesine ve dünyaya değer katmaya hazır bireyler olarak sizlere teslim ediyoruz. Onların arkasında duran sevgi, sabır ve dualar olmasaydı bu yolculuk eksik kalırdı" ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Emiroğlu, diplomaların yalnızca derslerin değil, aynı zamanda emek, sabır ve inancın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Emiroğlu, "Sizleri fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, dünyaya açık ama köklerinden kopmayan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladık. Hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Zorluklar karşısında üniversitede kazandığınız bilgiyi ve azmi hatırlayın" dedi.

Fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, aileleriyle birlikte bu özel günü fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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