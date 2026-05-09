Arnavutköy'de geleceğin sporcuları 'Yetenek Taraması'yla keşfediliyor
Arnavutköy'de geleceğin sporcuları 'Yetenek Taraması'yla keşfediliyor

09.05.2026 20:15  Güncelleme: 20:18
Arnavutköy Belediyesi, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlediği 'Sporda Yetenek Taraması' programıyla öğrencilerin sportif potansiyellerini uzman ekipler eşliğinde değerlendiriyor.

Arnavutköy Belediyesi, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Sporda Yetenek Taraması' programını bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan taramalarda çocukların fiziksel yeterlilikleri, koordinasyon becerileri, dayanıklılık seviyeleri ve spora yatkınlıkları bilimsel veriler ışığında analiz edildi. Program kapsamında yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler, Akademi Arnavutköy bünyesinde uygun spor branşlarına yönlendirilerek profesyonel eğitim süreçlerine dahil edilecek.

"Bir şehrin gerçek gücü gençleridir"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, "Bir şehrin gerçek gücü; yetiştirdiği gençlerde, çocuklarında, onların hayallerinde ve başarılarında saklıdır. Bu anlayışla sporu; disiplinin, özgüvenin, kardeşliğin ve sağlıklı yaşamın en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yetenek taramalarıyla çocukların sportif potansiyellerinin erken yaşta keşfedildiğini belirten Candaroğlu, "Çocuklarımızın içinde var olan cevheri ortaya çıkarmak, onların yeteneklerini doğru alanlara yönlendirmek ve hayallerine giden yolda yanlarında olmak en temel sorumluluklarımız arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Spor yatırımlarımız artarak devam ediyor"

Arnavutköy'de spor yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Başkan Candaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle ilçeye tam olimpik spor kompleksi kazandırılacağını ifade etti. Candaroğlu ayrıca 10 kapalı halı saha projesinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde temeli atılan Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin de ilçenin spor vizyonuna büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde kapalı tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları ile kapalı buz pistinin yer alacağını belirten Candaroğlu, çocukların ve gençlerin dört mevsim boyunca modern tesislerde spor yapma imkanına kavuşacağını kaydetti. Program sonunda çocuklarını yetenek taramalarına getiren ailelere de teşekkür eden Başkan Candaroğlu, Arnavutköy'den Türkiye'ye örnek olacak başarılı sporcular yetişeceğine inandığını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

