Artvin Barajı\'nda gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

Artvin Barajı'nda gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, yangın nedeniyle türbin bölümünde mahsur kalan personel, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla başarıyla kurtarıldı.

Artvin-Yusufeli kara yolunun 40. kilometresinde bulunan Artvin Barajı'nda, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza sonucu trafolarda patlama ve ardından yangın çıktığı senaryosu uygulandı.

Senaryo gereği çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenerek türbin bölümünde mahsur kalan personelin kurtarılması için AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti. Merdiven ve asansörlerin kullanılamadığı senaryoda ekipler, halat sistemleri kurarak mahsur kalan personele ulaştı. Personel, ipli erişim teknikleri kullanılarak bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Operasyon Şefi İsmail Hanlıoğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma Derneği ve Artvin Barajı çalışanlarından oluşan 40 personel katıldı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Artvin AFAD İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Burak Korucu, çalışmanın amacının acil müdahale ekiplerinin kapasitesini geliştirmek ve personelin yangın konusundaki farkındalığını artırmak olduğunu söyledi. Korucu, "Paydaş kurumlarımızla koordineli şekilde yürüttüğümüz tatbikatta yangına müdahalenin ardından içeride mahsur kalan personele statik istasyon kurularak iple erişim sağlandı. Yaralı personel güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatımıza toplam 40 personel katılırken, müdahale ekibimiz 17 kişiden oluştu. Tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Artvin'in afet ve acil durumlar açısından çeşitli riskler barındırdığına dikkat çeken Korucu, her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmak amacıyla personelin düzenli tatbikatlarla eğitim ve tecrübelerinin artırıldığını ifade etti.

Artvin Barajı İdari İşler Sorumlusu Hakan Öztürk ise AFAD, jandarma, itfaiye ve Çoruh Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildiğini belirterek, "İlk olarak yangın senaryosu uygulandı, ardından içeride mahsur kalan personelin kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çoruh Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tolga Şatır da tatbikatta aktif görev aldıklarını ifade ederek "Bu tür çalışmalar hem ekiplerimizin kendisini geliştirmesi hem de olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıyor. Amacımız, Artvin'de yaşanabilecek her türlü afette AFAD'a destek olmak ve topluma fayda sağlamaktır" şeklinde konuştu. - ARTVİN