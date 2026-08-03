Askeri Öğrencilerin Tüm Masrafları MSB Tarafından Karşılanacak - Son Dakika
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Askeri Öğrencilerin Tüm Masrafları MSB Tarafından Karşılanacak

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Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin eğitim giderlerini karşılayacak, yurt dışı imkanları sunacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) eğitim görecek askeri öğrencilerin barınma, yemek, kitap, kıyafet ve sağlık sigortası dahil tüm masraflarının karşılanacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere SBÜ'nün Gülhane (Ankara) ve Hamidiye (İstanbul) yerleşkelerindeki fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yayımlanacak tercih kılavuzundaki başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri istendi.

Adayların MSB ile SBÜ'nün internet sitelerindeki duyuruları takip etmelerinin ve gerekli şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Öğrencilik süresi hizmetten sayılacak

MSB adına eğitim görecek askeri öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kıyafet ve sağlık sigortası dahil tüm ihtiyaç ve masraflarının Bakanlıkça karşılanacağı aktarılan duyuruda, öğrencilere her ay askeri öğrenci harçlığı verileceği kaydedildi. Askeri öğrencilerin 18 yaşını doldurmalarının ardından Emekli Sandığı kesintilerinin devlet tarafından adlarına yatırılacağı ve öğrencilik sürelerinin hizmet süresinden sayılacağı bildirildi.

Tabip ve diş tabibi subaylara ilave tazminat

Eğitimlerinin ardından teğmen rütbesiyle mezun olacak tabip ve diş tabibi subaylara maaşlarına ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" ödeneceği belirtildi. Mezunlara Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) daimi üyeliğinin verileceği, ayrıca MSB personeline sağlanan orduevi, lojman ve kamplardan yararlanma imkanı sunulacağı ifade edildi.

Uzmanlık ve yurt dışı eğitim imkanı

ÖSYM tarafından düzenlenen tıpta, yan dal ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında, Sağlık Bakanlığı kontenjanlarından ayrı olarak MSB tarafından belirlenecek kontenjanlar kapsamında SBÜ'de uzmanlık eğitimi alma imkanı sağlanacağı bildirildi. Fakülte eğitiminin ardından gerekli şartları karşılayan personele yurt dışında eğitim imkanı verileceği aktarılan duyuruda, görevin özelliğine göre hizmet içi eğitimler düzenleneceği belirtildi. Personelin yurt içi ve yurt dışındaki kongre, sempozyum ve seminerlere MSB'yi temsilen katılabileceği kaydedildi.

Mezunlar TSK kadrolarında istihdam edilecek

Mezunların ilgili mevzuat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman veya pratisyen tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık astsubayı kadrolarında görevlendirileceği bildirildi. İhtiyaç halinde personelin belirlenen Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde geçici olarak görevlendirilebileceği ifade edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından MSB adına SBÜ'de ayrılan kontenjanlara yerleşen adayların fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat gibi ikinci seçim aşamalarına ilişkin tarihler ile istenen belgelerin "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden duyurulacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Askeri Öğrencilerin Tüm Masrafları MSB Tarafından Karşılanacak - Son Dakika

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