Atatürk Üniversitesi'nde haberin görsel dili konferansı öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde haberin görsel dili konferansı öğrencilerle buluştu

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Atatürk Üniversitesi\'nde haberin görsel dili konferansı öğrencilerle buluştu
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde DAGC, ERMED ve Genç PR-AD katkılarıyla “Sahadan Kadraja: Haberin Görsel Dili” konferansı yapıldı. Konferansta Ayhan Türkez, Gamze İspirli ve Nihat Kılıçoğulları öğrencilere haber fotoğrafçılığı ve görsellik üzerine bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) ve Genç PR-AD Kulübünün katkılarıyla "Sahadan Kadraja: Haberin Görsel Dili" konferansı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal yaptı. Konferansa DAGC Başkanı ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, ERMED Başkanı Gamze İspirli ve İHA Erzurum Bölge Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları konuşmacı olarak katıldı. Konferans, Nihat Kılıçoğulları'nın "İçinde Erzurum Geçen Hayatın Fotoğrafları" isimli fotoğraflarından oluşan sunumuyla başladı.

"Gazetecilik mesleği önemli bir sorumluluğu beraberinde getiriyor" Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Derya Öcal, "Bugün bizim için çok anlamlı. Çünkü gerçekten haber ve haberin iletilmesi konusu özellikle yeni medyanın da işin içine girmesiyle birlikte gazetecilik mesleğini zedeleyen konuları hususları da gündeme getirdi. Gazetecilik mesleği çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Burada temel bakış açımız elbette görsellik ve o görselliğin haberde nasıl kullanıldığı, hangi amaçla kullanıldığı odaklı olacak ve doymayanlarımız burada birikimlerini bizimle paylaşacaklar" ifadelerini kullandı.

"Hem haberin hem de fotoğrafın dilini bilmeniz size katkı sağlayacaktır"

Konferansta konuşan Gazeteci Nihat Kılıçoğulları; fotoğrafçılıkta kadraj, haberin fotoğraf dili, bir haberin kaç fotoğrafla anlatılabileceği ve fotoğraf çekim teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Örnek fotoğraflar üzerinden haber fotoğraflarının ve genel fotoğrafların olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan Kılıçoğulları, "Fotoğraf bir belgedir. Fotoğraf bir mahremiyettir. Fotoğrafa müdahale edilmemelidir. Bu mesleği yapacaksanız hem haberin hem de fotoğrafın dilini bilin. Bu iki şeyi bilmeniz size çok büyük fırsatlar sağlayacaktır" dedi.

İspirli haberin inceliklerini anlattı

Konferans, ERMED Başkanı Gamze İspirli'nin "Sahadan Kadraja" isimli sunumuyla devam etti. İspirli, sunumunda gazeteciliğin temel ilkeleri, görüntünün ve haber fotoğraflarının habere etkisi, haberin güncelliği, 5N1K kuralı, haberin içeriği ve yazımı hakkında bilgiler paylaştı. Haber kategorileri, örnek haberler üzerinden doğru ve yanlış uygulamalar, iyi muhabir olmanın yolları ve gazetecinin gözü gibi konulara değinen İspirli; sosyal medya haberciliği, haber doğruluğu, vatandaş gazeteciliği ile profesyonel gazetecilik arasındaki farklar ve haberde mahremiyet konularını da ele aldı. Haber videolarında dikkat edilmesi gereken detaylar, kadraj, doğru özne kullanımı, çekim öncesinde yapılması gerekenler ve ekipman kontrolü hakkında da katılımcılara bilgi veren İspirli, haber dilinin kamu yararına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Türkez'den genç iletişimcilere tavsiyeler

Programda son olarak konuşan DAGC Başkanı ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, gazeteciliğe başlama sürecini anlatarak konferansta paylaşılan bilgilerin önemine değindi. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinin eğitim alanındaki başarılarına ve fakülte mezunlarının basın sektöründe üstlendikleri görevlere dikkat çeken Türkez, öğrencilere meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Türkez, "Haberi ve fotoğrafı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu anlamda kendinizi geliştirin. Haberi fotoğrafı bilmeniz daha rahat iş bulmanızı sağlayacaktır. Metin yazarları konusunda da kendinizi geliştirmenizin sizi daha da verimli yapacaktır. Yabancı dil konusu çok önemli. Dil konusunda kendinizi geliştirin. Gazetecilik anormal kazanç sağlayabileceğiniz bir meslek değil. Ama çok keyifli ve sorumluluk sahibi bir meslek. Gazeteci toplumu yönlendiren toplumu bilgilendiren çok ince çizgide bir meslek. Türkiye'nin genç iletişimcilere ihtiyacı var. Gazeteciliğin son yıllarda yaşadığı değişim bizi de çok etkiledi. Biz işimizi çok doğru şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konferans, konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtladığı soru-cevap bölümüyle devam etti. Programın sonunda moderatör ve konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Konferans, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Konferansa akademisyenler, gazeteciler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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