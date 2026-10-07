Aydın Buharkent'te 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu inşaatının sonuna gelindi - Son Dakika
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Aydın Buharkent'te 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu inşaatının sonuna gelindi

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Aydın Buharkent\'te 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu inşaatının sonuna gelindi
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Aydın Buharkent'te YİKOB tarafından yürütülen 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu inşaatı son aşamaya geldi. Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi; proje tamamlanınca ilçedeki eğitim kapasitesine katkı hedefleniyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapımı devam eden 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu'nun inşaatında sona gelindi.

Buharkent ilçesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan 24 sınıflı Kamilpaşa İlkokulu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen okul projesinde inşaatın son aşamasına gelindi. Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Balalioğlu ile birlikte Kamilpaşa İlkokulu'nun inşaat alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden okulun mevcut durumu ve çalışmaların son aşaması hakkında bilgi alan Haydaroğlu, inşaatta incelemelerde bulundu. 24 sınıf olarak planlanan Kamilpaşa İlkokulu'nun tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kapasitesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Mehmet HalitBuharkentİnşaatGüncelEğitimAydınSon Dakika

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