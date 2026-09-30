Aydın'da muhtemel eğitim süresi 16 yıl oldu, kadınlarda erkeklerden 1 yıl uzun - Son Dakika
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Aydın'da muhtemel eğitim süresi 16 yıl oldu, kadınlarda erkeklerden 1 yıl uzun

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Aydın\'da muhtemel eğitim süresi 16 yıl oldu, kadınlarda erkeklerden 1 yıl uzun
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Aydın'da ilkokula başlama çağındaki bireyin muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 16 yıl olarak hesaplandı; kadınların süresi erkeklerden 1 yıl uzun. Toplam süre bir önceki yıla göre yüzde 1,84 azalırken, Aydın Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Aydın'da 2025 yılı muhtemel eğitim süresi 16 yıl olurken, kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerden 1 yıl daha uzun oldu, toplam eğitim süresi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,84 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi (MES) istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Aydın'da ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16 yıl oldu. Aydın'da 2025 yılında okul öncesi eğitimde muhtemel eğitim süresi erkeklerde ve kadınlarda 1,8 yıl olarak hesaplanırken, toplam süre de 1,8 yıl oldu. İlkokuldan ortaöğretimin (ilkokul-lise) tamamlanmasına kadar olan süreç ise erkeklerde 11,8 yıl, kadınlarda 11,7 yıl olmak üzere toplam 11,8 yıllık süre kaydedildi. İlkokuldan yükseköğretime (doktora) kadar olan muhtemel eğitim süresi erkeklerde 15,5 yıl, kadınlarda 16,5 yıl olarak hesaplandı. Toplam süre ise 16 yıl oldu. Verilere göre Aydın'da kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerden 1 yıl daha uzun olduğu görüldü.

Eğitim süresi yüzde 1,84 azaldı

Aydın'da toplam muhtemel eğitim süresi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,84 azaldı. Erkeklerde 2024 yılına göre yüzde 1,89'luk düşüş yaşanarak süre 15,5 yıla gerilerken, kadınlarda ise yüzde 1,78'lik azalışla 16,5 yıl olarak gerçekleşti.

Türkiye ortalaması da geriledi

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025 yılında 16,8 yıl oldu. Aydın ise Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Kaynak: İHA
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