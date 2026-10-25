Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Lüksemburg\'da Erasmus+ yeşil dönüşüm programına katıldı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Lüksemburg'da düzenlenen Erasmus+ Eğitim ve İş Birliği Faaliyeti'nde sürdürülebilir proje yönetimi, yeşil beceriler ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine yönelik çalışmalara katıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Erasmus+ projelerinde yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının ele alındığı uluslararası eğitim ve iş birliği faaliyetine katılmak üzere Lüksemburg'da gerçekleştirilen programda yer aldı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi ile Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu Koordinatörlüğü tarafından temsil edilen etkinlikte, çevresel sürdürülebilirliğin proje tasarımına, uygulama süreçlerine ve kurumsal işleyişe entegre edilmesi konuları ele alındı. Farklı Avrupa ülkelerinden katılımcıların yer aldığı programda, uluslararası deneyimler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Çalışmalarda kaynakların verimli kullanılması, yeşil becerilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir proje yönetimi ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı. Sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel ayak izini azaltmakla sınırlı olmadığı, eğitim yoluyla oluşturulan olumlu etkinin artırılmasının da önem taşıdığı vurgulandı. Etkinlik kapsamında edinilen bilgi ve deneyimlerin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ akreditasyon faaliyetlerine, mesleki eğitimde yeşil becerilerin geliştirilmesine ve gelecekte kurulacak uluslararası proje ortaklıklarına katkı sağlaması hedefleniyor.