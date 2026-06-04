Ayvalık\'ta emek ve azmin buluştuğu AHEM sergisine yoğun ilgi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğu sergide; çeşitli branşlarda hazırlanan çalışmaların yanı sıra kursiyerlerin eğitim sürecinde ortaya koyduğu eserler de yer aldı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerlerin katıldığı açılış töreni; saygı duruşunun ardından işaret dili kursiyerlerinin öncülüğünde seslendirilen İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce, serginin yalnızca el emeği ürünlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada yalnızca el emeği ürünleri görmek için bir araya gelmedik. Bugün burada değişen hayatlara, kazanılan özgüvenlere, kurulan dostluklara ve öğrenmenin dönüştürücü gücüne tanıklık etmek için toplandık" dedi.

Sergide kumaşa işlenmiş nakışlardan ahşap tasarımlara, geri dönüştürülmüş eşyalardan el sanatlarına kadar birbirinden özel eserlerin bulunduğunu belirten İnce, her ürünün arkasında ayrı bir emek ve başarı hikayesi olduğunu ifade etti.

Kursiyerlerin yaşamlarına dokunan örnekleri paylaşan İnce, "Belki de bugün burada olmayacaktım, kurslar sayesinde yeniden hayata bağlandım" diyen Ülker teyzenin yaşama sevincini, Siirt'ten Ayvalık'a gelerek üretime ve istihdama katkı sağlayan kursiyerlerin azmini ve öğrendikleriyle hayatlarını değiştiren vatandaşların hikayelerini anlattı.

Hayat boyu öğrenmenin yaş, meslek ya da yaşam şartlarıyla sınırlanamayacağını kaydeden Serkan İnce, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Aile Okulu Eğitimleri'ne katılan kursiyerlere kurs bitirme sertifikalarını verdi.

Açılış töreni, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki halk oyunları kursiyerlerinin gösterileri ve ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Programın ardından Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki protokol üyeleri ve vatandaşlar, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BALIKESİR