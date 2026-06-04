Ayvalık'ta emek ve azmin buluştuğu AHEM sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta emek ve azmin buluştuğu AHEM sergisine yoğun ilgi

Ayvalık\'ta emek ve azmin buluştuğu AHEM sergisine yoğun ilgi
04.06.2026 16:56  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin el emeği ürünlerini ve başarı hikayelerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğu sergide; çeşitli branşlarda hazırlanan çalışmaların yanı sıra kursiyerlerin eğitim sürecinde ortaya koyduğu eserler de yer aldı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerlerin katıldığı açılış töreni; saygı duruşunun ardından işaret dili kursiyerlerinin öncülüğünde seslendirilen İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce, serginin yalnızca el emeği ürünlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada yalnızca el emeği ürünleri görmek için bir araya gelmedik. Bugün burada değişen hayatlara, kazanılan özgüvenlere, kurulan dostluklara ve öğrenmenin dönüştürücü gücüne tanıklık etmek için toplandık" dedi.

Sergide kumaşa işlenmiş nakışlardan ahşap tasarımlara, geri dönüştürülmüş eşyalardan el sanatlarına kadar birbirinden özel eserlerin bulunduğunu belirten İnce, her ürünün arkasında ayrı bir emek ve başarı hikayesi olduğunu ifade etti.

Kursiyerlerin yaşamlarına dokunan örnekleri paylaşan İnce, "Belki de bugün burada olmayacaktım, kurslar sayesinde yeniden hayata bağlandım" diyen Ülker teyzenin yaşama sevincini, Siirt'ten Ayvalık'a gelerek üretime ve istihdama katkı sağlayan kursiyerlerin azmini ve öğrendikleriyle hayatlarını değiştiren vatandaşların hikayelerini anlattı.

Hayat boyu öğrenmenin yaş, meslek ya da yaşam şartlarıyla sınırlanamayacağını kaydeden Serkan İnce, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Aile Okulu Eğitimleri'ne katılan kursiyerlere kurs bitirme sertifikalarını verdi.

Açılış töreni, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki halk oyunları kursiyerlerinin gösterileri ve ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Programın ardından Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki protokol üyeleri ve vatandaşlar, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, Ayvalık, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ayvalık'ta emek ve azmin buluştuğu AHEM sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:03:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta emek ve azmin buluştuğu AHEM sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.