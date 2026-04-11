Baba-kız Okuma Yazma Kursunda Birlikte Öğreniyor

Samsun'da yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Artuç ile 35 yaşındaki kızı Edanur Artuç, okuma-yazma öğrenmek için aynı kursun yolunu tuttu. Baba-kız, İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta birlikte eğitim alarak hem öğrenmenin hem de birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşlarda kendi isteğiyle okuma yazma öğrenmediğini belirten Mustafa Artuç, bugün geldiği noktada bunun pişmanlığını yaşadığını ifade etti. Okumaya karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Artuç, "Okumayı çok seviyorum. Hiçbir şey bilmiyordum. Halk eğitim merkezinden haberim yoktu. Geçmişte kendim okuma yazma öğrenmeye gitmedim. Şimdi pişmanım ama iş işten geçti. Yine de anca şimdi öğreniyorum. Okumak gerçekten güzel. İçimde okuma yazma aşkı var. Zor değil, yazabiliyorum. Kızımla birlikte buradaki kursa geliyoruz" dedi.

Kızı Edanur Artuç ise babasıyla birlikte aynı sınıfta eğitim almanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "Ben de babamla birlikte okuma yazma öğreniyorum. Buradaki öğretmenlerimizden çok memnunuz. Babama destek oluyorum" diye konuştu.

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan kurs sayesinde farklı yaş gruplarından vatandaşlar okuma yazma öğrenme fırsatı bulurken, baba-kızın azmi de görenlere örnek oluyor. - SAMSUN