Babaeski’de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Babaeski’de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski’de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 209 öğrenciye siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve aile ile internet ilişkisi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 209 öğrenciye siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve aile ile internet ilişkisi konularında bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program kapsamında Şehit Turgay Süzgen Anadolu Lisesi'nde 102, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 52 olmak üzere toplam 209 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital ortamda kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve internetin bilinçli kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ailelerin çocukların dijital dünyadaki güvenliğinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin internet ortamında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği eğitimlerde, dijital teknolojilerin güvenli ve sorumlu şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı.

Yetkililer, çocukların dijital dünyada daha güvenli adımlar atabilmeleri ve muhtemel risklerden korunmaları amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
KırklareliTeknolojiBabaeskiGüvenlikEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart 2024’te oluşan “kırmızı ağırlıklı“ harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti
31 Mart 2024’te oluşan "kırmızı ağırlıklı" harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:30:21. #7.12#
SON DAKİKA: Babaeski’de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei