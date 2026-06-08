Bahçelievler İlkokulu’nda Resim Sergisi - Son Dakika
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Bahçelievler İlkokulu’nda Resim Sergisi

Bahçelievler İlkokulu’nda Resim Sergisi
08.06.2026 12:46
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Zonguldak Bahçelievler İlkokulu'nda öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları resimler sergilendi.

Zonguldak Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca kendi emekleriyle hazırladıkları resim çalışmalarını okul bahçesinde düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sundu.

Sergi açılışına; İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Okul Müdürü Ferit Karadayı, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Ferit Karadayı, öğrencilerin emeklerine dikkat çekerek, "Bahçelievler İlkokulu 2-F ve 3-B sınıfımızın yıl boyunca el emekleriyle hazırlamış oldukları resim sergisine hepiniz hoş geldiniz. Her eser öğrencilerimizin hayallerini, duygularını gösteren, hepsi birbirinden güzel, emek verilmiş eserler" dedi.

"Sanatla, Sporla uğraşan çocuklarımızdan korkmayalım"

Karadayı'nın ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine değindi. Keskin, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz var. Modelimizin en önemli bileşeni akademik çalışmaların yanında çocukların böyle sosyal kültürel faaliyetler içinde de bulunmaları. Özellikle sanat, resim de bunların temel öğelerinden bir tanesi. Çocuklarımızın daha bu yaşlarda kendi resimlerini yapıp bu ortamlarda sergilemeleri onlar için büyük bir deneyim. Öğretmenlerimize, onlara rehberlik yaptıkları, yol gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza güvendiğimizde, onlara değer verdiğimizde, inandığımızda, yine eğitim ortamlarını onların becerilerine göre dizayn ettiğimizde onların da topluma olan güveni, yine beceriyle alakalı gelişmeleri daha hızlı sürmüş oluyor. Bu ülkemiz açısından da çok önemli."

Keskin, sanat ve sporla ilgilenen çocukların kötü alışkanlıklardan uzak duracağının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben minik ressamlarımıza böyle güzel bir sergi için, yaptıkları resimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları ömrü boyunca sürsün. Tabii ileride farklı mesleklerde yer alacak öğrencilerimiz ama hep böyle çalıştığı mesleğin yanına da resim yapan, sanatla iştigal eden öğrenciler ve gençler olarak hayatlarına devam etmiş olacaklar. Sanatla, sporla uğraşan çocuklarımızdan korkmayalım. Onlar toplumun en önde giden insanları olmuş olacak, topluma yön veren insanlar olacak. Sanatla, sporla uğraşan öğrencilerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Bu noktada destek veren, bu ortamı da sağlayan okulumuz idaresine de ayrıca teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ve beraberindeki heyet, sergi alanını dolaşarak öğrencilerin eserlerini tek tek inceledi ve çocuklarla sohbet etti. Program, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bahçelievler İlkokulu’nda Resim Sergisi - Son Dakika

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