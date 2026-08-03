Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan'dan Öğrencilere İkram
Burhaniye Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda TÜGVA Yaz Okulu'na katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere ve öğretmenlere ikramlarda bulunan Kozan, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin enerjisine ortak olduğunu belirten Kozan, güler yüzleri ve içten ev sahiplikleri için teşekkür etti. Ziyaret, öğrencilere başarı dilekleriyle tamamlandı.
Burhaniye ilçesinde, başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan, Şehit Erdem Mut Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Kozan, TÜGVA Yaz Okulu'ndaki öğrencilere ikramlarda bulundu.
Öğrencilere başarı dileğinde bulunun Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan, "Şehit Erdem Mut Ortaokulu TÜGVA Yaz Okulu'ndaki geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Keyifli bir sohbet eşliğinde ikramlarımızı paylaştık, enerjilerine ortak olduk. Güler yüzleri ve içten ev sahiplikleri için her birine teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.
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