Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan'dan Öğrencilere İkram - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan'dan Öğrencilere İkram

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan\'dan Öğrencilere İkram
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda TÜGVA Yaz Okulu'na katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere ve öğretmenlere ikramlarda bulunan Kozan, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin enerjisine ortak olduğunu belirten Kozan, güler yüzleri ve içten ev sahiplikleri için teşekkür etti. Ziyaret, öğrencilere başarı dilekleriyle tamamlandı.

Burhaniye ilçesinde, başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan, Şehit Erdem Mut Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Kozan, TÜGVA Yaz Okulu'ndaki öğrencilere ikramlarda bulundu.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunun Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan, "Şehit Erdem Mut Ortaokulu TÜGVA Yaz Okulu'ndaki geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Keyifli bir sohbet eşliğinde ikramlarımızı paylaştık, enerjilerine ortak olduk. Güler yüzleri ve içten ev sahiplikleri için her birine teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Yerel Haberler, Eğitim, Kozan, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan'dan Öğrencilere İkram - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:43
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:44:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan'dan Öğrencilere İkram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.