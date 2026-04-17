Bakan Tekin: Güvenlik için taviz yok
17.04.2026 18:12
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 il müdürü ile toplantıda çocuk güvenliğine vurgu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Tekin, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı yaptı. Bakan Tekin, toplantının başında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'dan 14 ve 15 Nisan'da iki okulda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı. Bakanlık birimlerince yürütülen psikososyal destek faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin il milli eğitim müdürlerinden bilgi alan Bakan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle irtibat halinde kalınarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi talimatı verdi.

'DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Bakan Tekin, yaşanan saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü aktararak eğitim camiasına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini tekrar dile getirdi. Bakan Tekin, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin milli birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, olayı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini, alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini, bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

