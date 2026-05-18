Bakan Tekin Londra'da Eğitim Politikalarını Açıkladı

18.05.2026 17:15
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Londra'da eğitim yatırımları ve milli değerler üzerine konuştu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı 'YTB Diaspora 2.0 Buluşması'nda eğitim yatırımlarına ve yeni dönem politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eğitim öğretim süreçlerinde milli ve manevi değerlere odaklandıklarını vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da 'YTB Diaspora 2.0 Buluşması' etkinliği düzenlendi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada Türkiye'nin içeride güçlendikçe diasporanın da yükseldiğini ifade etti. Bakan Tekin konuşması sırasında, Milli Eğitim Bakanının Cumhuriyet'in 100'üncü yılında açması için 2002 yılında yazılan mektuplardan bazı örnekleri okudu.

Okulların 2002 yılındaki durumuna kıyasla fiziki olarak çok daha iyi bir seviyede olduğunu anlatan Tekin, söz konusu dönemde 350 bin olan sınıf sayısının bugün 750 bine ulaştığını aktardı. Geçmişte inşa edilen dersliklerin depremlerde yıkıldığını veya güçlendirilmek üzere yenilendiğini belirten Tekin, günümüzde kullanımda olan 750 bin derslikten yalnızca 160 bininin 2002 öncesine ait olduğu bilgisini paylaştı.

Yapılan uluslararası sınavlara göre okullardaki başarı oranlarında da artış yaşandığına dikkat çeken Tekin, toplumun eğitim sisteminden beklentilerine değindi. Daha iyisini hayal etmenin herkesin hakkı olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Tüm bunları yaparken vatandaşımızın, toplumsal değerlerimiz ile milli ve manevi değerlerimiz konusunda eğitim öğretim süreçlerinden beklentileri var. Biraz onlara odaklanmak gerekiyordu. Son dönemde de oraya odaklanmış olduk" dedi.

Kaynak: DHA

