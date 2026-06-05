Bakan Tekin Öğrencileri Tebrik Etti - Son Dakika
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Bakan Tekin Öğrencileri Tebrik Etti

05.06.2026 12:55
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güneysu Adacami İlkokulu öğrencileriyle görüntülü görüşerek tebrik etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine mektup gönderen Güneysu Adacami İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini görüntülü arayarak okuma yazma öğrendikleri için tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Rize'nin Güneysu ilçesinde eğitim veren Adacami İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Merve Er'in girişimiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup yazdı. Öğrenciler duygularını, hedeflerini ve dileklerini kağıda döktü. Bakan Tekin de öğrencilerin mektuplarına cevaben mektup kaleme aldı. Sınıfı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bakan Tekin'in mektubunu öğrencilere okudu. Ayrıca cep telefonuyla görüntülü arama yapıp öğrencilerle de görüşen Bakan Tekin, mektupları gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti. Rize'ye geldiğinde sınıfı ziyaret etmek istediğini söyleyen Bakan Tekin, öğrencileri okuma yazma öğrendikleri için tebrik etti.

'İNŞALLAH SİZİN GİBİ İYİ MEVKİLERE GELİRLER'

Görüşmede çocuklar, okullarını çok sevdiklerini belirtirken sınıf öğretmeni Merve Er de yaşadıkları heyecanı dile getirdi. Er, "Mektuplarımızı okuyup, cevap verip daha da büyük bir sürpriz yapıp bizimle konuştuğunuz, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çocuklar adına küçük bir hatıra kalsın, yetişkin olduklarında 'Öğretmenimiz böyle bir etkinlik yaptı, Bakanımız da bunu gördü, bize cevap verdi' desinler diye yola çıktık. İnşallah onlar da büyüdüklerinde sizin gibi iyi mevkilere gelirler" dedi.

Bakan Tekin, sınıf öğretmeni Merve Er'e, hem mektuplar için hem de emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Tekin, görüşmede, ailelerine selamını iletmelerini isteyerek öğrencilerle vedalaştı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin Öğrencileri Tebrik Etti - Son Dakika

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