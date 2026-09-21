Balıkesir Bandırma\'da 6 yurt, yeni eğitim yılına 6 bin 392 yatakla hazırlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek yurtlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçeye gelecek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilerin yeni yaşam alanlarına uyum süreçleriyle ilgili talep ve beklentileri dinlenirken, yöneltilen sorular da yanıtlandı.

Bandırma'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3 kız ve 3 erkek olmak üzere toplam 6 yurt bulunduğu belirtildi. Yurtların toplam 6 bin 392 yatak kapasitesiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğu bildirildi. Gençlerin güvenli, huzurlu ve konforlu bir eğitim hayatı geçirmeleri amacıyla yurtlarda hazırlıkların tamamlandığı ifade edilirken, öğrencilerin yeni döneme sorunsuz şekilde başlamaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.