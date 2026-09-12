Balıkesir'de Okula Uyum Haftası 11 Eylül'de tüm ilçelerde tamamlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Okula Uyum Haftası 11 Eylül'de tüm ilçelerde tamamlandı

Balıkesir\'de Okula Uyum Haftası 11 Eylül\'de tüm ilçelerde tamamlandı
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Balıkesir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okula Uyum Haftası, 11 Eylül Cuma günü itibarıyla il genelindeki tüm ilçelerde tamamlandı. Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen oyun ve etkileşim temelli etkinliklerle öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına uyum sağlaması desteklendi.

Balıkesir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okula Uyum Haftası, il genelindeki tüm ilçelerde tamamlandı. Okullar, öğrenciler için ilk haftadan yuvasına dönüştü ve okula uyum sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla planlanan "Okula Uyum Haftası", 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Balıkesir'de de başarıyla tamamlandı. Hafta boyunca ilimiz genelindeki okullarda öğrencilerin okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve yeni eğitim ortamlarına uyum sağlamalarını destekleyen çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bakanlığın belirlediği doğrultuda hazırlanan uyum çalışmaları; oyun, etkileşim ve yaşantıya dayalı öğrenme anlayışıyla yürütülürken öğrencilerin okul ortamını tanımaları, kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri, arkadaşlarıyla iletişim kurmaları ve yeni eğitim hayatlarına olumlu bir başlangıç yapmaları hedeflendi. Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların gelişim özellikleri ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınırken; ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilerin de yeni okul ve eğitim kademelerine uyumlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirildi.

Uyum Haftası kapsamında okul-aile iş birliğine de özel önem verildi. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını desteklemek amacıyla "Ailemle Okul Yolu Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecek gelişim ve rehberlik çalışmalarının, eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülmesi planlandı. Ayrıca okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" aracılığıyla çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve okul deneyimlerini kayıt altına almaları, birlikte öğrenmeleri ve eğitim yolculuklarına ait güzel hatıralar biriktirmeleri amaçlandı. Balıkesir'de 11 Eylül Cuma günü itibarıyla tüm ilçelerde tamamlanan Okula Uyum Haftası, öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına güven, merak ve heyecanla başlamaları için önemli bir ilk adım oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Balıkesir'de Okula Uyum Haftası 11 Eylül'de tüm ilçelerde tamamlandı - Son Dakika

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