Bandırma'da öğrencilere sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçisi Belgesi dağıtıldı - Son Dakika
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Bandırma'da öğrencilere sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçisi Belgesi dağıtıldı

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Bandırma\'da öğrencilere sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçisi Belgesi dağıtıldı
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Bandırma Marmara İlkokulu'nda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programında öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel aktivite eğitimi verildi. Etkinlikte 112, UMKE ve itfaiye ekipleri tanıtıldı; öğrencilere Sağlık Elçisi Belgesi takdim edildi.

Bandırma Marmara İlkokulu'nda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programında öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel aktivite konularında eğitim verildi. Etkinlikte 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları da tanıtıldı.

Bandırma Marmara İlkokulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen program, Marmara İlkokulu Müdür Yardımcısı Tuncay İnce'nin açılış konuşmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, müzik eşliğinde yapılan ısınma hareketleri ve sabah sporu etkinliklerine katıldı.

Program kapsamında öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amacıyla çeşitli eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirildi. Uzmanlar tarafından öğrencilere kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgi verildi.

Konferans salonunda gerçekleştirilen sunumlarda sağlıklı yaşamın önemi, psikolojik iyi oluş ve çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların gelecekteki sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte Halk Sağlığı Uzmanı Hatice Sulener Güzel Poligu, psikolog Gizem Şan, diş hekimi Gürkan Kayan, uzman diyetisyen Aslı Kanbur Uşuğ ve doktor Yaren Yılmaz görev aldı. Eğitimler, öğrencilerin sınıflarına ve belirlenen etkinlik programına göre gerçekleştirildi.

-112, UMKE ve itfaiye ekipleri tanıtıldı

Etkinlikler kapsamında öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenler ve sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında da bilgi verildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekiplerinin görevleri tanıtıldı.

Okul bahçesine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracı öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi. Görevli personel, araçların donanımları ve acil durumlarda yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Program doğrultusunda öğrencilerin acil sağlık ve itfaiye hizmetlerini yerinde tanıması amaçlandı.

-Eğitimler eğlenceli etkinliklerle desteklendi

Program boyunca öğrenciler, eğitimlerin yanı sıra çeşitli fiziksel ve eğlenceli etkinliklere de katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen hareket etkinlikleri ve yumurta taşıma yarışıyla çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de fiziksel aktivitenin önemini deneyimlemesi sağlandı.

Sınıflarda gerçekleştirilen uygulamalarda ise öğrencilerin yaş gruplarına uygun etkinlikler düzenlendi. Birinci sınıf öğrencileri boyama ve bilgilendirme çalışmaları yaparken, diğer sınıflar sağlık eğitimleri ve okul bahçesindeki etkinliklere katıldı. Programın sonunda etkinliklere katılan öğrencilere Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sağlık Elçisi Belgesi" takdim edildi.

Etkinlikle çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazanması ve sağlık hizmetleri hakkında farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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