Bartın\'da 585 öğrenci uçurtma etkinliğinde Gazze saldırılarını protesto etti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösteren bartın'daki öğrenciler, gerçekleştirilen uçurtma etkinliğinde buluştu. Bartın'daki 25 okuldan 585 öğrencinin katıldığı etkinlikte, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajı verildi.

Bartın Ömer Tepesi Futbol Sahasında, çocukların barış, kardeşlik, umut ve özgürlük içinde büyüyebildiği bir dünya temennisiyle gerçekleştirilen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve il protokolünün yanı sıra, 25 okuldan toplam 585 öğrenci katıldı. Anaokullarından 92, ilkokullardan 303 ve ortaokullardan 190 öğrencinin yer aldığı programda çocuklar, Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocuklar barış, kardeşlik ve umut dolu yarınlar için anlamlı mesajlar gönderdi.

Etkinlik boyunca çocukların güven ve huzur içinde yaşayabildiği özgürce oyun oynayabildiği, eğitim alabildiği ve hayallerini gerçekleştirebildiği bir dünya dileğinde bulunan çocuklar, Filistin halkına yönelik gerçekleşen saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi.

Etkinlikte çocuklar Türk ve Filistin bayrakları sallayarak, destek mesajı da gönderdi