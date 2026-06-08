Bartın Üniversitesi\'nde Kano Eğitimi

BARTIN (İHA) – Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kutlubey Yerleşkesi'nde bulunan doğal gölette düzenlenen etkinlikte kano sporunun temel tekniklerini uygulamalı olarak öğrenirken doğayla iç içe eğitim deneyimi yaşadı.

Bartın Üniversitesinde sürdürülebilirlik vizyonu ve "Yeşil Kampüs" çalışmaları kapsamında öğrencilerin doğayla etkileşimini artırmaya yönelik etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Doç. Dr. Ayça Genç tarafından yürütülen Egzersiz ve Yaşam Koçluğu dersi kapsamında düzenlenen kano etkinliğine katıldı.

Kutlubey Yerleşkesi'nde eğitim ortamı olarak da kullanılan doğal gölette gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kano sporunun temel tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Etkinlikte kürek çekme teknikleri, denge kontrolü, yön verme ve ekip koordinasyonu gibi temel beceriler uygulamalı olarak anlatıldı.

Takım çalışması ve koordinasyon becerilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler, doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik sayesinde hem sportif hem de akademik açıdan farklı bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Farklı spor branşlarının tanıtılması ve antrenör adaylarının uygulamalı eğitim modeliyle yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve kişisel deneyimlerine katkı sağladığı belirtildi.

Bartın Üniversitesinin, yerleşkelerinde bulunan doğal ve yeşil alanları eğitim süreçlerine dahil ederek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ortamına taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. - BARTIN