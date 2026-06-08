Bartın Üniversitesi'nden Akran Zorbalığı Araştırması - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nden Akran Zorbalığı Araştırması

Bartın Üniversitesi\'nden Akran Zorbalığı Araştırması
08.06.2026 16:02
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TÜBİTAK destekli projeyle akran zorbalığının çocuklarda beyin üzerindeki etkileri incelenecek.

BARTIN (İHA) – Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen projesiyle çocuk ve ergenlerde akran zorbalığının beyin işleyişi üzerindeki etkileri multidisipliner bir yaklaşımla incelenecek.

BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Samet Çelik'in yürütücülüğünü yaptığı "Akran Zorbalığının Elektrofizyolojik Temelleri: Sosyo-Duygusal Uyaranlar Sırasında EEG Osilasyonları ve Çizge Teorisi Tabanlı Kortikal Ağ Örüntüleri" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, akran zorbalığının çocuk ve ergenlerin beyin işleyişi üzerindeki etkileri EEG ölçümleri ve gelişmiş ağ analizleri kullanılarak araştırılacak. Erken dönemde akran zorbalığına maruz kalan bireylerde kortikal dinamiklerin deneyime bağlı olarak nasıl şekillendiği bilimsel yöntemlerle ortaya konulacak.

Projenin danışmanlığını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Serap Aydın üstlenirken, BARÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kaçmaz Ekici araştırmacı, Arş. Gör. Havva Nur Taş Akdeniz ise bursiyer olarak projede görev alacak.

Gelişimsel psikoloji, nörobilim ve psikofizyoloji alanlarını bir araya getiren proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında en üst limitten bütçe desteği almaya hak kazandı. Elde edilecek bulguların çocuk ve ergen ruh sağlığının korunmasına yönelik önleyici ve destekleyici çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin güncel toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi ve disiplinler arası çalışmalar yürüttüğünü belirterek, TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan proje ekibini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Tübitak, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın Üniversitesi'nden Akran Zorbalığı Araştırması - Son Dakika

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