Bartın Üniversitesi\'ne \'Spor Dostu Kampüs\' Unvanı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi sürdürülebilir spor kültürüne yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "Spor Dostu Kampüs" ünvanını almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kampüs yaşamını daha aktif hale getirmek ve spor kültürünü güçlendirmek amacıyla başlatılan Spor Dostu Kampüs Projesi değerlendirmeleri tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi; öğrencilerin, akademik ve idari personelin düzenli fiziksel aktivite yapmasını teşvik eden spor tesisleri ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle "Spor Dostu Kampüs" ünvanı aldı.

Spor kültürünü kurumsal yapısının bir parçası haline getiren BARÜ, aldığı "Spor Dostu Kampüs" ünvanıyla bu alandaki çalışmalarını tescilledi. BARÜ; farklı branşlarda sunduğu spor imkanları, modern tesisleri, sosyal ve sportif etkinlikleriyle sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunuyor.

"Spor Dostu Kampüs" ünvanını almaya hak kazanan üniversitelere ödülleri YÖK tarafından 17 Haziran Çarşamba günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende takdim edilecek.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bartın Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin ve personelimizin sağlıklı, aktif ve spor dostu bir yaşam sürmelerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yerleşkelerimizde spor kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmaların YÖK tarafından 'Spor Dostu Kampüs' ünvanıyla taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması adına özveriyle çalışan Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN