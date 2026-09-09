Bartın Valisi Arslan, uyum haftası kapsamında minik öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın Valisi Arslan, uyum haftası kapsamında minik öğrencileri ziyaret etti

Bartın Valisi Arslan, uyum haftası kapsamında minik öğrencileri ziyaret etti
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası nedeniyle Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulunda okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek destek oldu. Arslan, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet edip taleplerini dinledi, yeni eğitim sezonu için başarılar diledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Uyum haftası çerçevesinde okula erken başlayan okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, destek oldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da 2026-20267 eğitim-öğretim yılı Uyum Haftası ile başladı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile birlikte Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulunu ziyaret ederek, Uyum Haftası nedeniyle eğitime erken başlayan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfları gezdi. Okul ve sınıflarda incelemede bulunan Nurtaç Arslan, öğrencilere okulların ve eğitimin önemini anlattı. Vali Arslan, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerinde 14 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacağını hatırlatan Arslan, tüm öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve eğitimcilere yeni eğitim sezonunda başarı diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bartın Valisi Arslan, uyum haftası kapsamında minik öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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