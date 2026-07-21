BARÜ Öğrencileri 254 Proje ile Başarı Elde Etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B kapsamında sağlıktan yapay zekaya birçok farklı alanda geliştirdikleri 254 projeyle önemli bir başarıya imza attı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bilimsel üretim kültürünü proje odaklı çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda BARÜ'lü öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında hazırladıkları 254 proje destek almaya hak kazandı. Böylece sağlıktan yapay zekaya, dijital güvenlikten lojistiğe kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürüten BARÜ'lü öğrenciler, proje geliştirme konusundaki başarılarını bir kez daha ortaya koydu.

En fazla desteği eğitim ve sağlık projeleri aldı

TÜBİTAK tarafından desteklenen 52 projeyle Eğitim Fakültesi en fazla destek alan fakülte olurken Sağlık Bilimleri Fakültesi 36 projeyle ikinci sırada yer aldı. Fen Fakültesi 28, Bartın Orman Fakültesi 25, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ise 23 projeyle elde edilen başarıya önemli katkı sundu. Ayrıca İlahiyat Fakültesi 20, Spor Bilimleri Fakültesi 17, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 16, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 projeyle destek alma başarısı gösterdi.

Ulus Meslek Yüksekokulundan 11 proje, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 10 proje, Bartın Meslek Yüksekokulundan ise 6 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu başarıların yanında Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 1 öğrenci projesi de TÜBİTAK'ın üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla çağrıya çıktığı TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklendi.

"Öğrencilerimizin yenilikçi çalışmalarının desteklenmesinin gururunu yaşıyoruz"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, elde edilen başarının araştırma kültürünün en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek "Üniversitemizde yürütülen araştırma-geliştirme çalışmalarının öğrencilerimiz tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamında 254 öğrenci projesinin desteklenmeye hak kazanması gençlerimizin üretkenliğini, araştırma motivasyonunu ve çözüm odaklı bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu süreçte öğrencilerimize rehberlik eden akademik danışmanlarımıza ve emek veren öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca gençlerimizin araştırma ve proje kültürünün güçlenmesine sundukları katkılar dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN