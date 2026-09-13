Başkan Akın’dan Eğitim Öğretim yılı açılışı mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarılı bir sene diledi.

Cumhuriyet devrimleri ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında çağdaş, akılcı ve araştıran bir nesil için mücadele ettiklerini belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün okullarımızın kapıları yeniden açılıyor. Sınıflarımız çocuklarımızın sesiyle, koridorlarımız onların neşesiyle doluyor. Her yeni eğitim yılı, aslında geleceğe açılan yeni bir kapıdır. Bizim en büyük gücümüz çocuklarımızdır. En büyük sorumluluğumuz ise onların hayallerine sahip çıkmaktır.

Çünkü eğitim, yalnızca ders kitaplarından ve sınavlardan ibaret değildir. Eğitim, iyi insan yetiştirmektir. Vatanını, milletini ve bayrağını seven; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan; düşünen, sorgulayan, üreten ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmektir. Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmanın yolu da eğitimden geçmektedir.

Biz; hiçbir çocuğumuzun eğitimden uzak kalmadığı, hiçbir öğrencimizin imkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmediği bir Türkiye ve bir Balıkesir için çalışıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmayı bir hizmet değil, geleceğimize karşı sorumluluk olarak görüyoruz. Bu duygularla başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin eğitimine ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm 'Balıkesir Ailem'e ve ülkemize hayırlı olsun."