Başkan Akın’dan Eğitim Öğretim yılı açılışı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Akın’dan Eğitim Öğretim yılı açılışı mesajı

Başkan Akın’dan Eğitim Öğretim yılı açılışı mesajı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarılı bir sene diledi.

Cumhuriyet devrimleri ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında çağdaş, akılcı ve araştıran bir nesil için mücadele ettiklerini belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün okullarımızın kapıları yeniden açılıyor. Sınıflarımız çocuklarımızın sesiyle, koridorlarımız onların neşesiyle doluyor. Her yeni eğitim yılı, aslında geleceğe açılan yeni bir kapıdır. Bizim en büyük gücümüz çocuklarımızdır. En büyük sorumluluğumuz ise onların hayallerine sahip çıkmaktır.

Çünkü eğitim, yalnızca ders kitaplarından ve sınavlardan ibaret değildir. Eğitim, iyi insan yetiştirmektir. Vatanını, milletini ve bayrağını seven; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan; düşünen, sorgulayan, üreten ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmektir. Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmanın yolu da eğitimden geçmektedir.

Biz; hiçbir çocuğumuzun eğitimden uzak kalmadığı, hiçbir öğrencimizin imkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmediği bir Türkiye ve bir Balıkesir için çalışıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmayı bir hizmet değil, geleceğimize karşı sorumluluk olarak görüyoruz. Bu duygularla başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin eğitimine ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm 'Balıkesir Ailem'e ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Akın’dan Eğitim Öğretim yılı açılışı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:01:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Başkan Akın’dan Eğitim Öğretim yılı açılışı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement