Batman'da 2026-2027'de servis şoförleri ve rehberlere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Batman'da 2026-2027'de servis şoförleri ve rehberlere trafik eğitimi verildi

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Batman\'da 2026-2027\'de servis şoförleri ve rehberlere trafik eğitimi verildi
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Batman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıyan servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimi verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki eğitimde Emniyet ve Jandarma personeli güvenli taşıma, güvenlik tedbirleri ve rehber personelin sorumluluklarını anlattı.

Batman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında il merkezi, köy ve köy altı yerleşim yerlerinden taşıma merkezlerine öğrenci taşıyan servis şoförleri ile rehber personele yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programı, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şirin Avcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Program kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim Komutanlığı personeli tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimlerde, öğrenci taşımacılığında uyulması gereken trafik kuralları, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması, servis araçlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri, öğrencilerle doğru iletişim kurulması ile rehber personelin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa, öğrenci servisi hizmeti veren şoförlerin yanı sıra rehber personel de katıldı. Eğitimde, öğrencilerin okullarına güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmalarının sağlanmasında servis şoförleri ve rehber personelin sorumluluklarının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, eğitim programlarının öğrenci taşımacılığında güvenliğin artırılması ve olası risklerin en aza indirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA
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