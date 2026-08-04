Türkiye’nin ilk Sürücü Akademisi’nde 17 bini aşkın sürücüye eğitim

Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Sürücü Akademisi'nde bugüne kadar 17 bin 484 sürücü ve sürücü adayına uygulamalı güvenli sürüş eğitimi verildi.

Batman Valiliği öncülüğünde, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Batman Çayı kenarında 50 dönümlük alanda kurulan Sürücü Akademisi, 5 Temmuz 2025 tarihinde hizmete açıldı. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan akademi, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla sürücü ve sürücü adaylarına uygulamalı eğitimler vermeyi sürdürüyor.

Akademide bugüne kadar toplam 17 bin 484 kişi eğitim aldı. Eğitim alanların 16 bin 162'sini otomobil, bin 322'sini ise motosiklet sürücüleri oluşturdu. Akademiye yapılan bireysel başvuruların büyük bölümünü kadın sürücüler oluşturdu.

Araştırmalara göre, sürücülerin ehliyet aldıktan sonraki ilk 1-2 yıl içerisinde trafik kazalarına karışma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, bu oranın otomobil sürücülerinde yüzde 46, motosiklet sürücülerinde ise yüzde 64 seviyesinde olduğu belirtildi. Sürücü Akademisi'nde verilen uygulamalı eğitimlerle bu risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Akademide otomobil sürücülerine paralel park, geri manevra, rampa kalkışı, kavşak geçişleri, yaya geçidi kullanımı ve S viraj uygulamaları eğitimi verilirken, motosiklet sürücülerine ise slalom, 8 çizme, ani duruş, engelden kaçış, dönüş teknikleri ve hız kontrolü konularında uygulamalı eğitimler sunuluyor.

Yaklaşık 1 ila 1,5 saat süren eğitimler randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Sürücü kurslarına hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilirken, bireysel başvurular hafta içi mesai saatleri sonrasında ve hafta sonlarında kabul ediliyor.

Öte yandan, akademide eğitim kalitesini artırmak ve katılımcılara daha güvenli bir ortam sunmak amacıyla kapsamlı bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında eğitim alanları, trafik güvenliği ekipmanları, altyapı sistemleri ve ortak kullanım alanları yenilenerek daha güvenli ve işlevsel hale getirildi.

Batman'da güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan Türkiye'nin ilk Sürücü Akademisi, sürücü adayları ile mevcut sürücülerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.