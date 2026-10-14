Batman Sason\'da Kızılay görevlileri ve öğrenciler okula devam etmeyenleri teşvik etti

Batman'ın Sason ilçesinde, Sason Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Kızılay görevlileri dezavantajlı aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın ve toplumsal dayanışmanın önemi aşılandı. Öğrenciler, beraberlerinde götürdükleri gıda paketlerini ailelere teslim etti. Ziyaretlerde ayrıca okula devam etmek istemeyen öğrencilerle görüşülerek eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik edici konuşmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanması hem de çocukların eğitim hayatından kopmalarının önüne geçilmesi amaçlandı.