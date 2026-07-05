Beren Kalyoncu, Dünya Satranç Olimpiyatı\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Liseleri öğrencisi WFM (Kadın FIDE Ustası) Beren Kalyoncu, Özbekistan'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım kadrosuna seçildi. Kalyoncu, Türkiye genelinde bu başarıyı gösteren 5 seçkin sporcudan biri oldu.

Gaziantep, spor tarihinin en önemli uluslararası başarılarından birine tanıklık ediyor. Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Liseleri öğrencisi ve ülkemizin genç satranç yeteneklerinden WFM Beren Kalyoncu, sergilediği üstün performansla Türkiye A Milli Satranç Takımı kadrosuna seçilerek göğsümüzü kabarttı.

Türkiye'nin en seçkin 5 sporcusundan biri

Stratejik zekası, disiplini ve bugüne kadar elde ettiği başarılarla Türk satrancının zirvesine adını yazdıran Beren Kalyoncu, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek olan 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ay-yıldızlı formayla hamle yapacak. Türkiye A Milli Takımı'na seçilen 5 seçkin sporcu arasında yer alma başarısı gösteren Kalyoncu hem Türkiye'yi hem de Gaziantep'i uluslararası arenada temsil edecek.

"Tarifsiz bir gurur yaşıyoruz"

Elde edilen tarihi başarının ardından bir açıklama yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Beren Kalyoncu'nun elde ettiği derecenin hem kurumları hem de şehir için çok büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Stratejik zekası, disiplini ve azmiyle Türk satrancının zirvesine adını yazdıran ve ülkemizi dünya arenasında temsil etme hakkı kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum. WFM Beren Kalyoncu, ay-yıldızlı formayla bu başarıyı göğüsleyerek bizlere tarifsiz bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen, öğrencimizi büyük bir özveriyle yetiştiren kıymetli antrenörlerimize ve her zaman onun en büyük destekçisi olan değerli ailesine canıgönülden teşekkür ederim. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkemiz adına çok önemli hamleler yapacağına inandığım öğrencimiz Beren Kalyoncu'ya sonsuz başarılar diliyorum. Dualarımız ve tüm GKV ailesinin desteği her zaman seninle olacak" dedi.

Uluslararası arenada esine az rastlanır bu başarı, Gaziantep'in sadece sanayi ve ticarette değil, eğitim ve spor altyapısında da dünya standartlarında değerler yetiştirdiğinin en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti. Genç usta Beren Kalyoncu, Semerkant yolculuğu öncesi Gaziantep'in ve tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak hazırlıklarına devam ediyor. - GAZİANTEP