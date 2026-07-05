Beren Kalyoncu, Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beren Kalyoncu, Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Beren Kalyoncu, Dünya Satranç Olimpiyatı\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek
05.07.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKV öğrencisi WFM Beren Kalyoncu, 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Liseleri öğrencisi WFM (Kadın FIDE Ustası) Beren Kalyoncu, Özbekistan'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım kadrosuna seçildi. Kalyoncu, Türkiye genelinde bu başarıyı gösteren 5 seçkin sporcudan biri oldu.

Gaziantep, spor tarihinin en önemli uluslararası başarılarından birine tanıklık ediyor. Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Liseleri öğrencisi ve ülkemizin genç satranç yeteneklerinden WFM Beren Kalyoncu, sergilediği üstün performansla Türkiye A Milli Satranç Takımı kadrosuna seçilerek göğsümüzü kabarttı.

Türkiye'nin en seçkin 5 sporcusundan biri

Stratejik zekası, disiplini ve bugüne kadar elde ettiği başarılarla Türk satrancının zirvesine adını yazdıran Beren Kalyoncu, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek olan 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ay-yıldızlı formayla hamle yapacak. Türkiye A Milli Takımı'na seçilen 5 seçkin sporcu arasında yer alma başarısı gösteren Kalyoncu hem Türkiye'yi hem de Gaziantep'i uluslararası arenada temsil edecek.

"Tarifsiz bir gurur yaşıyoruz"

Elde edilen tarihi başarının ardından bir açıklama yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Beren Kalyoncu'nun elde ettiği derecenin hem kurumları hem de şehir için çok büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Stratejik zekası, disiplini ve azmiyle Türk satrancının zirvesine adını yazdıran ve ülkemizi dünya arenasında temsil etme hakkı kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum. WFM Beren Kalyoncu, ay-yıldızlı formayla bu başarıyı göğüsleyerek bizlere tarifsiz bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen, öğrencimizi büyük bir özveriyle yetiştiren kıymetli antrenörlerimize ve her zaman onun en büyük destekçisi olan değerli ailesine canıgönülden teşekkür ederim. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkemiz adına çok önemli hamleler yapacağına inandığım öğrencimiz Beren Kalyoncu'ya sonsuz başarılar diliyorum. Dualarımız ve tüm GKV ailesinin desteği her zaman seninle olacak" dedi.

Uluslararası arenada esine az rastlanır bu başarı, Gaziantep'in sadece sanayi ve ticarette değil, eğitim ve spor altyapısında da dünya standartlarında değerler yetiştirdiğinin en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti. Genç usta Beren Kalyoncu, Semerkant yolculuğu öncesi Gaziantep'in ve tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak hazırlıklarına devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Beren Kalyoncu, Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:31
Dünyanın gözü Ankara’da Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
09:47
9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 12:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Beren Kalyoncu, Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.