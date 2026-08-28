Beyza'nın Başarısı Yüksekova'yı Gururlandırdı - Son Dakika
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Beyza'nın Başarısı Yüksekova'yı Gururlandırdı

Beyza\'nın Başarısı Yüksekova\'yı Gururlandırdı
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Görme engelli Beyza Zelal Karay, İTÜ Konservatuvarı'nı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, doğuştan görme engelli Beyza Zelal Karay'ı makamında ağırladı.

Azmi ve müzik yeteneğiyle dikkat çeken Beyza Zelal Karay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kaymakam Hülür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyza ile gurur duyduğunu belirterek, "Yolun açık olsun Beyza. Yüksekova seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

Beyza Zelal Karay'ın başarısı, Yüksekova'da büyük sevinç ve gururla karşılandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksekova, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Beyza'nın Başarısı Yüksekova'yı Gururlandırdı - Son Dakika

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