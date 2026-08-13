Bilecik Eğitim Zirvesinde Temsil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Eğitim Zirvesinde Temsil Edildi

Bilecik Eğitim Zirvesinde Temsil Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, 81 il ile eğitimde ortak akıl toplantısına katıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 81 ilin eğitim zirvesinde Bilecik'i temsil etti.

Şırnak'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, illerdeki çalışmalar, eğitim politikalarının sahadaki yansımaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek uygulamalar ele alındı. Eğitimde ortak akıl, güçlü iş birliği ve istişare anlayışının öne çıktığı toplantıda, öğrencilerin geleceğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışını önemsiyoruz. Sahadaki ihtiyaçları dikkate alarak öğrencilerimizin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecik Eğitim Zirvesinde Temsil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:07
Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:03:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Eğitim Zirvesinde Temsil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.